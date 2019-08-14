Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обжаловавшего арест по акции 27 июля

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Сергея Абаничева - второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение Пресненского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В начале августа Пресненский суд столицы избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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