В ДНР заявили, что сбили над Донецком ударный беспилотник силовиков

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили над западной окраиной Донецка ударный беспилотник украинских силовиков, заявили в среду журналистам в Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 9.10 (совпадает с мск) нашими подразделениями ПВО над мирными кварталами Петровского района Донецка уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, который был запущен с позиций 24-й бригады ВСУ. Беспилотник нес на себе гранату ВОГ-17 от автоматического гранатомета", - сказал представитель Народной милиции.

В ведомстве не исключают, что украинские силовики планировали нанести удар по объектам инфраструктуры района.