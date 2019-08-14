У "Слуги народа" пока нет предложений о создании коалиции в новой Раде

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Официальных предложений относительно создания коалиции в новой Верховной раде Украины от других политических сил к президентской партии "Слуга народа" пока не поступало, заявил в среду глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции к политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - сказал Разумков на брифинге, отвечая на вопрос, идут ли переговоры о создании коалиции.

В партии "Слуга народа" ранее заявляли, что рассматривают возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что политсила может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.