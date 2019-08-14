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РИА Новости

У "Слуги народа" пока нет предложений о создании коалиции в новой Раде

13:22 14.08.2019 (обновлено: 13:36 14.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Официальных предложений относительно создания коалиции в новой Верховной раде Украины от других политических сил к президентской партии "Слуга народа" пока не поступало, заявил в среду глава политсилы Дмитрий Разумков.
"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции к политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - сказал Разумков на брифинге, отвечая на вопрос, идут ли переговоры о создании коалиции.
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В партии "Слуга народа" ранее заявляли, что рассматривают возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что политсила может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Согласно предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит более 250 мандатов в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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