В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов объявлено в Сочи, сообщает администрация города.
По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи, на территории курорта ожидается сильная жара.
"Внимание! Штормовое предупреждение! В ближайшие три часа и до конца дня 14 августа, а также в течение дня 15 августа возможно значительное повышение температуры воздуха. Столбик термометра местами поднимется до +37 С", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей и туристов избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.
Во вторник в Туапсе был лесной пожар. Возгорание локализовано на площади 0,8 гектара. Его смогли потушить с привлечением авиации МЧС России.