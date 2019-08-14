Григор Клиган из "Игры престолов" исполнил странную просьбу Эда Ширана

Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден

© AP Photo / Invision/Evan Agostini Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спортсмен и актер Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана ("Гора") в сериале "Игра престолов", исполнил странную просьбу музыканта Эда Ширана и применил к нему свой фирменный боевой прием. Об этом он рассказал в инстаграме.

"Он просил об этом. К счастью, я не бросил его – Эду еще выступать сегодня вечером", - написал Хафтор.

Встреча двух актеров из "Игры престолов" произошла в Исландии, где Эд Ширан давал концерт. Автор хита Shape of You сыграл в седьмом сезоне сериала солдата из войска Ланнистеров.