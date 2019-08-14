Эксперты рассказали, что может вызвать новый мировой экономический кризис

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Елена Лыкова. Торговая война между США и Китаем может стать "черным лебедем", который запустит глобальный экономический кризис, при этом обновление рекорда ипотечного долга в США вряд ли обрушит финансовые рынки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис. По данным, опубликованным на сайте учреждения, во втором квартале текущего года этот долг вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона. Показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 триллиона долларов, достигнутый в третьем квартале 2008 года.

"В прошлый кризис 2008 года долговая и экономическая политика США стала "черным лебедем", обрушившим финансовые рынки по всему миру. Но два раза подряд в одну воронку снаряд не падает. Условия выдачи ипотечных кредитов в США ужесточились, поэтому я не думаю, что ипотечный долг в США запустит новый глобальный кризис", - прокомментировал заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Ипотека на 11 лет

В росте ипотечного долга США нет никакой проблемы, также уверен начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

"Ситуация принципиально изменилась за эти 11-12 лет. Ключевая проблема того ипотечного кризиса состояла в критическом падении стандартов кредитования, когда ипотечный кредит можно было получить в супермаркете, даже не подтверждая доход. С тех пор регулирование рынка существенно изменилось, а вместе с ним и принципы оценки рисков со стороны его участников", - говорит эксперт.

К кризису 2008 года привел не столько сам объем ипотечного кредитования, сколько стремительно ухудшающее качество кредитного портфеля многих ипотечных банков, которые затем "упаковывали" кредиты в ценные бумаги, тем самым скрывая реальное качество портфеля, поясняет финансовый директор финтехкомпании VR Bank, резидента "Сколково", Роман Ромашевский.

Помимо ужесточения правил выдачи и секьюритизации кредитов, за эти годы существенно выросла и сама американская экономика, темпы роста которой иногда даже выше 3%, добавляет он.

"Судить о приближении кризиса, глядя исключительно на объем долга, неверно. Необходимо смотреть на ряд других параметров. Размер платежей по кредитам к доходу домохозяйств остается умеренным, а доля просрочки находится на рекордно минимальном уровне. Более того, около 30% всех новых ипотечных кредитов в прошлом году и около половины – во втором квартале этого года составило рефинансирование, позволявшее получать дополнительные деньги американским домохозяйствам", - обращает внимание Заверский.

"Черный лебедь" торговых войн

По оценкам экспертов, непоследовательная политика президента США Дональда Трампа, его "нервозность" в ведении предвыборной гонки и торговые войны с Китаем вызывают больше опасений в отношении финансовой стабильности в мире.

Торговый конфликт между США и Китаем, который резко обострился в первые дни августа, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год, остается в центре внимания рынков.

ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс нацвалюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются этого делать.

При этом во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

"Скорее, неприятности принесет внешняя политика США, а конкретно торговая война с Китаем. Трамп сейчас стал отставать в предвыборной гонке. Хотя до выборов в США еще 15 месяцев, это очень значимый фактор. Он нервничает и делает непоследовательные шаги. Например, смягчает тарифную политику, хотя Китай отказался выполнить свое обещание начать закупать больше сельскохозяйственной продукции США. Такая непоследовательная политика Трампа приведет к замедлению мировой экономики и к снижению цен на сырье", - говорит Верников.

В этих условиях долговой фактор хотя и сможет тоже сказаться, но не задолженность по ипотеке в США в первую очередь, следует из анализа экспертов.

"В текущих опасных условиях открытой торговой конфронтации с Китаем шансы возникновения рецессии в американской экономике в перспективе 2021 года, по нашим оценкам, существенно возрастают. Таким образом, если экономика США в двухлетней перспективе перейдет к активному замедлению и снижению роста, то долговая проблема, ипотечный долг в частности, может стать фактором усиления давления на американскую экономическую конъюнктуру", - не исключает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.