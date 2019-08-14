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РИА Новости

Памфилова готова прислушаться к жесткой критике

13:10 14.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не обижается, когда членов ЦИК оскорбляют, так как это свидетельствует об уровне культуры, хотя к серьезным аргументам готова прислушаться.
"Оправдываться нам не в чем, но доказывать свою правоту мы будем, с уважением относясь к нашим оппонентам... Это уровень культуры, могут нас оскорблять, как угодно. Вот честно скажу, даже не обижаюсь. Это их дело. Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам, конечно, готова прислушаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ведомства добавила, что не может огласиться с обвинениями в адрес комиссии, когда говорят, что "ЦИК встал на какую-то сторону". "На какую сторону?... Мы стоим на стороне закона", - отметила она.
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