Памфилова готова прислушаться к жесткой критике

"Оправдываться нам не в чем, но доказывать свою правоту мы будем, с уважением относясь к нашим оппонентам... Это уровень культуры, могут нас оскорблять, как угодно. Вот честно скажу, даже не обижаюсь. Это их дело. Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам, конечно, готова прислушаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.