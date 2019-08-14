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РИА Новости

СК проверит видео, где фельдшер скорой пинает женщину в Ростове-на-Дону

13:04 14.08.2019 (обновлено: 14:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. СК начал проверку после появления видео, где фельдшер скорой помощи в Ростове-на-Дону пинает ногой лежавшую на улице женщину, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи, которую прохожие вызвали к лежащей на улице женщине, пинает пациенту, потом снимает перчатки, закрывает медицинский чемоданчик и уезжает, не оказав ей помощи.
"С целью проверки опубликованной информации следственным отделом по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Также о своей проверке по данному факту заявили и в прокуратуре Ростовской области.
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Следственный комитет РФРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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