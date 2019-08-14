СК проверит видео, где фельдшер скорой пинает женщину в Ростове-на-Дону

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. СК начал проверку после появления видео, где фельдшер скорой помощи в Ростове-на-Дону пинает ногой лежавшую на улице женщину, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи, которую прохожие вызвали к лежащей на улице женщине, пинает пациенту, потом снимает перчатки, закрывает медицинский чемоданчик и уезжает, не оказав ей помощи.

"С целью проверки опубликованной информации следственным отделом по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.