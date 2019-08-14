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РИА Новости

В Кремле анонсировали визит Путина в Финляндию

13:00 14.08.2019 (обновлено: 13:08 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин посетит Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё.
"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения России с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
11 июля, 13:59РИА Новости
Премьер-министр Финляндии рассказал о стремлении вести диалог с Россией
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ЕвросоюзВладимир ПутинФинляндияХельсинкиРоссияПолитика
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