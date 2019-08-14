В Кремле анонсировали визит Путина в Финляндию

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения России с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС", - говорится в сообщении.