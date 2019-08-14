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РИА Новости

США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман

12:56 14.08.2019 (обновлено: 12:59 14.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Джон Мид Хантсман
Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Джон Мид Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
"На эту тему было много досужих домыслов, но я ничего определенного не слышал. Кстати, на встречах с руководством России эта тема не обсуждалась. Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты. Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе", - сказал Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, вернутся ли новые "першинги" в Европу.
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Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и показала ракету иностранным пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
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Джон ХантсманЕвропаСШАВ мире
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