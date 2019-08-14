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РИА Новости

Сбербанк оценил риск возникновения пузыря на рынке потребкредитования

12:55 14.08.2019 (обновлено: 14:02 14.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в новом исследовании Сбербанка.
В крупнейшей кредитной организации страны проанализировали этот рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования в России. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
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В исследовании проекта "СберДанные" утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают эти опасения: "рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан".
Отмечается, что ключевой причиной роста кредитования стал ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях, который, по данным Росстата, составил 11,6%.
Сбербанк подтверждает статистические данные, отслеживая зарплатные начисления своих клиентов.
Еще одной причиной стало существенное падение процентных ставок.
"Столь дешевыми потребительские кредиты не были в России никогда. В течение 2014 года средние ставки находились в районе 23%, а к лету 2019-го снизились до менее 15%", — подчеркивают специалисты проекта Сбербанка.
Кроме того, за счет рефинансирования подешевели и уже выданные кредиты, что увеличило потенциал рынка примерно на 20%.
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Третьим трендом рынка эксперты называют увеличение суммы выдаваемых кредитов.
"Она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ. В итоге на рынке остались только крупные кредиты — и средний чек вырос, а не те же заемщики взяли больше долга", — подчеркивается в исследовании.
В крупнейшей кредитной организации страны обратили внимание на то, что появились первые признаки замедления прироста кредитования физических лиц.
При этом подчеркивается, что, несмотря на все риски, розничное кредитование остается магистральным направлением развития банковской системы России на годы вперед, а с точки зрения международных сравнений, российский рынок кредитования физлиц находится на ранних стадиях развития и ему еще предстоит значительный рост.
По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.
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Максим ОрешкинЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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