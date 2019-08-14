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РИА Новости

Около 37% молодежи в России считают себя неверующими, показал опрос

12:55 14.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 37% молодежи в России в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, при этом в целом 63% россиян считают себя последователями православия, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 37% молодежи в России в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, при этом 23% опрошенных данной возрастной группы относят себя к сторонникам православия, хотя среди респондентов, которым от 25 до 34 лет, доля последователей православия выше в три раза – 62%.
В целом, как указано в опросе, 63% россиян декларируют принадлежность к православной вере, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%), еще 5% в России исповедует ислам, католицизм и протестантизм - по 1% соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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