Около 37% молодежи в России считают себя неверующими, показал опрос

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 37% молодежи в России в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, при этом в целом 63% россиян считают себя последователями православия, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 37% молодежи в России в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, при этом 23% опрошенных данной возрастной группы относят себя к сторонникам православия, хотя среди респондентов, которым от 25 до 34 лет, доля последователей православия выше в три раза – 62%.

В целом, как указано в опросе, 63% россиян декларируют принадлежность к православной вере, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%), еще 5% в России исповедует ислам, католицизм и протестантизм - по 1% соответственно.