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РИА Новости

В Японии отменили около 400 внутренних авиарейсов из-за приближения тайфуна

12:51 14.08.2019 (обновлено: 13:04 14.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Около 400 внутренних авиарейсов, связывающих японский остров Кюсю с остальными районами, были отменены в связи с приближением тайфуна "Кроса".
По данным телеканала NHK, в среду были отменены 170 авиарейсов. Также отменены 228 внутренних авиарейсов, запланированных на четверг.
Вид из окна в дождливую погоду
Вчера, 04:42РИА Новости
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"
В настоящее время тайфун находится в 190 километрах к востоку от острова Танэгасима. Давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 30 метрам в секунду, при порывах - до 40 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 9 метров.
Тайфун, как ожидается, обрушится на остров Кюсю уже в ночь на четверг, а в течение последующих 24 часов захватит западное побережье и центральные районы острова Сикоку, а также западные и центральные районы острова Хонсю.
Скорость продвижения циклона составляет 20 километров в час. Метеорологи предупреждают, что тайфун принесет в регион ливневые дожди, штормовые ветра. Высока также вероятность подтоплений и схода горных и песчаных пород.
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