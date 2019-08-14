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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ номинирован на телевизионную премию ТЭФИ

12:49 14.08.2019 (обновлено: 13:19 14.08.2019)
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© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда номинирован на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ в категории "Интервьюер" за авторскую передачу "Парсуна", сообщает официальный сайт премии.
Программа "Парсуна" выходит на православном телеканале "Спас" по воскресеньям. Ее гостями являются известные деятели Церкви, культуры и общества, а также политики.
На победу в номинации "Интервьюер", помимо Легойды, претендуют также телеведущие Андрей Малахов, Наиля Аскер-Заде, Юрий Николаев, а также режиссер Федор Бондарчук и фигурист Алексей Ягудин.
Организаторы премии напомнили, что в 2019 году продолжит действовать введенная в прошлом году система голосования. Согласно ей, расширенный состав жюри насчитывает тысячу человек. Голосование проходит онлайн в личных кабинетах. Каждый член жюри должен будет выбирать по три работы в каждой из номинаций.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 2 октября в Московском театре мюзикла.
Телеведущий Владимир Познер
7 июля, 19:00Культура
Познер вышел из состава жюри ТЭФИ
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Религия и мировоззрениеАлексей ЯгудинНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьТЭФИФедор БондарчукМосква
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