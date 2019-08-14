Представитель РПЦ номинирован на телевизионную премию ТЭФИ

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

© фото Владимира Ештокина Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда номинирован на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ в категории "Интервьюер" за авторскую передачу "Парсуна", сообщает официальный сайт премии.

Программа "Парсуна" выходит на православном телеканале "Спас" по воскресеньям. Ее гостями являются известные деятели Церкви, культуры и общества, а также политики.

На победу в номинации "Интервьюер", помимо Легойды, претендуют также телеведущие Андрей Малахов, Наиля Аскер-Заде, Юрий Николаев, а также режиссер Федор Бондарчук и фигурист Алексей Ягудин.

Организаторы премии напомнили, что в 2019 году продолжит действовать введенная в прошлом году система голосования. Согласно ей, расширенный состав жюри насчитывает тысячу человек. Голосование проходит онлайн в личных кабинетах. Каждый член жюри должен будет выбирать по три работы в каждой из номинаций.