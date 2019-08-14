Роспотребнадзор проверит предприятие УГМК после выброса с оранжевым дымом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области возбудило административное расследование в отношении предприятия "Производство сплавов цветных металлов" (ПСЦМ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) после выброса с появлением оранжево-черного дыма, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее местное агентства e1 сообщило, что вечером во вторник из трубы в поселке Верх-Нейвинский начал идти едкий оранжево-черный дым. Он накрыл соседний город Новоуральск. Горожане стали пересылать в мессенджерах предупреждения о том, что мог произойти выброс свинца.

"В отношении завода возбуждено административное расследование, в ходе которого будут запрошены материалы о том, что произошло, в течение какого времени происходил выброс, проводился ли при этом контроль воздуха, чтобы понимать, насколько присутствовала угроза здоровью жителей", - сказала представитель управления.

По ее словам, то, что выброс был, не отрицают и сотрудники предприятия.

"Но насколько он был безопасен, в этом мы должны убедиться. Они утверждают, что это была просто прочистка оборудования, и это не представляет опасности. Но наше дело посмотреть по документам, что это было. У них свое видение, а мы должны разобраться с точки зрения здоровья граждан", - отметила собеседница агентства.

В администрации "Производства сплавов цветных металлов" РИА Новости сообщили, что аварийной ситуации на предприятии не было.