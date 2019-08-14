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РИА Новости

Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

12:56 14.08.2019 (обновлено: 15:44 14.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.
По его словам, эти изменения не имеют смысла.
"А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка".
Юрий Лоза
Он также выразил мнение, что без дополнительных программ по организации досуга в стране может обостриться проблема злоупотребления алкоголем.
Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
В ФНПР подчеркнули, что сейчас предприятия вынуждены переходить на новый график "не из лучших побуждений", а из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

В организации поддержали инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха.
Офисный работник
13 августа, 18:19РИА Новости
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По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, переход на четырехдневную неделю должен проходить эволюционным путем, необходимо учитывать интересы всех сторон. Он отметил, что это "вопрос не завтрашнего дня".
При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется положительно на здоровье россиян: вырастет количество людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Изменения также не отразятся на снижении эпидемии гриппа.
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Юрий ЛозаФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссия
Популярные комментарии
Я что-то подзабыл, Лоза, Юрий, он кто у нас, певец, да? Ну вот и пусть себе поет...
14 августа, 12:59
andrew_art73
34000011
Тоже возник вопрос... Последнее время, по каждому поводу публикуют "авторитетное" мнение этого товарища.
14 августа, 13:25
ИБИван Брынов
1610016
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