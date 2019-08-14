Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, эти изменения не имеют смысла.

"А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка". Юрий Лоза

Он также выразил мнение, что без дополнительных программ по организации досуга в стране может обостриться проблема злоупотребления алкоголем.

Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

В ФНПР подчеркнули, что сейчас предприятия вынуждены переходить на новый график "не из лучших побуждений", а из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.



В организации поддержали инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха.

По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, переход на четырехдневную неделю должен проходить эволюционным путем, необходимо учитывать интересы всех сторон. Он отметил, что это "вопрос не завтрашнего дня".