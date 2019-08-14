Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.
По его словам, эти изменения не имеют смысла.
"А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка".
Он также выразил мнение, что без дополнительных программ по организации досуга в стране может обостриться проблема злоупотребления алкоголем.
Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
В ФНПР подчеркнули, что сейчас предприятия вынуждены переходить на новый график "не из лучших побуждений", а из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.
В организации поддержали инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха.
В организации поддержали инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха.
По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, переход на четырехдневную неделю должен проходить эволюционным путем, необходимо учитывать интересы всех сторон. Он отметил, что это "вопрос не завтрашнего дня".
При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется положительно на здоровье россиян: вырастет количество людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Изменения также не отразятся на снижении эпидемии гриппа.