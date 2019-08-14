В Киеве около 20 человек требуют отставки Кличко, сообщили СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Около 20 человек собрались у здания кабинета министров Украины, они требуют увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает в среду агентство Около 20 человек собрались у здания кабинета министров Украины, они требуют увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает в среду агентство УНИАН

Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в среду заявил, что действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.

"На акцию пришло около двух десятков человек. Основное их требование - отставка Кличко из-за "тотальной незаконной застройки города" и, как следствие, уничтожения культурного наследия и исторической природной среды и зеленых зон… Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Нет - тотальной застройке Киева", "Освободи Киев от Кличко", "Остановим злостроительный террор", "Хищнического злостроителя Кличко - прочь" и другие", - говорится в сообщении.

По данным агентства, к протестующим вышел представитель правительства, которому они вручили заявление с просьбой уволить Кличко и люстрировать министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. "В тексте заявления активисты указали 30 незаконных, по их мнению, застроек в Киеве", - заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.