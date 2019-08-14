Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T12:37Z
https://ria.ru/20190814/1557485936.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал водную блокаду Крыма частью стратегии Запада

12:37 14.08.2019
1751
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявления украинских чиновников в отношении водной блокады Крыма, отметив, что решения по этому вопросу принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран.
"Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы – нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества… Причина здесь проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра", - написал на своей странице в Facebook Аксенов.
Крым
Вчера, 07:37РИА Новости
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Глава Крыма также отметил, что водная блокада полуострова не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям.
"Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является, по сути, формой государственного терроризма", - написал Аксенов.
Ранее, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что украинские власти, перекрыв поставку воды в Крым, "грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек". Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России, напомнил Мурадов.
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 10:34РИА Новости
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, в свою очередь, что Киев имел право перекрыть канал, снабжающий Крым водой из Днепра, а пресной воды для потребностей жителей полуострова хватает. При этом первым инициатором обсуждения вопроса о снятии водной блокады Крыма выступил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Берет свой исток из Смоленской области России. Протекает также по территории Белоруссии и Украины, где впадает в Черное море.
3410034
Обсудить 2
Реакция на события на УкраинеСергей Аксенов (политик)Георгий МурадовКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве
Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка
РИА
Новости
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма в Бахчисарайском районе полуострова
Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Газпроме" назвали дату слушаний по транзитному спору с "Нафтогазом"
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
Лента
новостей
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Посол США в России рассказал о перспективах сохранения ДСНВ
Джон Мид Хантсман
Посол США объяснил причины размещения карты незаконной акции в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможный выход США из ВТО
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Глава Украинской автокефальной церкви митрополит Мефодий (Кудряков)
На Украине реорганизовали неканоническую автокефальную православную церковь
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии
Никита Потураев
Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
Лента новостейМолния