Аксенов назвал водную блокаду Крыма частью стратегии Запада

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявления украинских чиновников в отношении водной блокады Крыма, отметив, что решения по этому вопросу принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран.

"Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы – нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества… Причина здесь проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра", - написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что водная блокада полуострова не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям.

"Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является, по сути, формой государственного терроризма", - написал Аксенов.

Ранее, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что украинские власти, перекрыв поставку воды в Крым, "грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек". Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России, напомнил Мурадов.

Представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, в свою очередь, что Киев имел право перекрыть канал, снабжающий Крым водой из Днепра, а пресной воды для потребностей жителей полуострова хватает. При этом первым инициатором обсуждения вопроса о снятии водной блокады Крыма выступил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.