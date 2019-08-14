Сын Гандольфини сказал, что не смотрел "Клан Сопрано" до роли в приквеле

"Самое смешное, что перед прослушиванием я не смотрел ни одной минуты "Клана Сопрано". Как актер, я должен был наблюдать за главным героем, за его голосом, манерами, чтобы потом передать их, но видел своего отца. Я сидел один в темной квартире, наблюдая за папой. Это помогло. Когда проходил прослушивание и посмотрел на свои руки, понял, что это руки моего отца", - рассказал актер.