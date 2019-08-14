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РИА Новости
Культура

Сын Гандольфини сказал, что не смотрел "Клан Сопрано" до роли в приквеле

13:34 14.08.2019
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© Home Box Office (1999 - 2007)Кадр из сериала "Клан Сопрано"
Кадр из сериала Клан Сопрано
© Home Box Office (1999 - 2007)
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Актер Майкл Гандольфини рассказал, что ему пришлось посмотреть "Клан Сопрано" с его отцом в главной роли перед съемками в приквеле культового сериалы, сообщает Entertainment Weekly.
"Самое смешное, что перед прослушиванием я не смотрел ни одной минуты "Клана Сопрано". Как актер, я должен был наблюдать за главным героем, за его голосом, манерами, чтобы потом передать их, но видел своего отца. Я сидел один в темной квартире, наблюдая за папой. Это помогло. Когда проходил прослушивание и посмотрел на свои руки, понял, что это руки моего отца", - рассказал актер.
Сын трехкратного лауреата премии "Эмми" и "Золотого глобуса" актера Джеймса Гандольфини сыграет молодого Тони Сопрано в криминальной драме Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Ее выход запланирован на 2020 год.
Сценаристом проекта выступил Дэвид Чейз, который работал над предыдущим шоу о боссе мафии из Нью-Джерси.
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