Официальный курс евро на четверг снизился до 72,9 рубля

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 51,12 копейки - до 72,9037 рубля, курс доллара снизился на 39,85 копейки - до 65,2032 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 44,92 копейки, составив 68,6684 рубля.
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