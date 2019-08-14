Официальный курс евро на четверг снизился до 72,9 рубля

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 51,12 копейки - до 72,9037 рубля, курс доллара снизился на 39,85 копейки - до 65,2032 рубля, следует из данных Банка России.