Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T12:35Z
https://ria.ru/20190814/1557485801.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/95/1557219511_0:0:2636:1483_1036x0_80_0_0_b8b0cb374de793ec5557b7b9006095a2.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК постарается рассмотреть "просроченную" жалобу Янкаускаса

12:35 14.08.2019
216
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦИК постарается пойти навстречу кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу, который не уложился в сроки подачи жалобы в ЦИК, и все-таки рассмотреть его обращение, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
"По Янкаускасу сложная ситуация. Он послал документы по почте, чуть ли не через Мурманск. Но мы, взвесив все аргументы, пытаемся найти основания в ближайшее время его жалобу рассмотреть", - пояснила Памфилова на заседании.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
13 августа, 13:33Выборы в Мосгордуму
В ЦИК заявили о претензиях к работе окружных комиссий в Москве
ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина, Геннадия Гудкова, Александра Соловьева. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова, а также Иван Кульнев после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
13 августа, 18:41Выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
101003
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЦИКМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Элла Памфилова
Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы
РИА
Новости
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
В ЦИК назвали главную причину для отказа в регистрации кандидатов в МГД
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД поприветствовал пояснения PepsiCo и Danone по трудоустройству крымчан
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова призвала обновить соглашение между ЦИК и МВД
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал водную блокаду Крыма частью стратегии Запада
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Зюганов поддержал предложение об отставке главы МГИК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова готова прислушаться к жесткой критике
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман назвал сообщения СМИ о кандидатуре возможного преемника слухами
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали визит Путина в Финляндию
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Никита Потураев
Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
СК попросил арестовать участника незаконного шествия в Москве Котова
Мама с ребенком
В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
Лента новостейМолния