ЦИК постарается рассмотреть "просроченную" жалобу Янкаускаса

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦИК постарается пойти навстречу кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу, который не уложился в сроки подачи жалобы в ЦИК, и все-таки рассмотреть его обращение, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

"По Янкаускасу сложная ситуация. Он послал документы по почте, чуть ли не через Мурманск. Но мы, взвесив все аргументы, пытаемся найти основания в ближайшее время его жалобу рассмотреть", - пояснила Памфилова на заседании.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.

ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина, Геннадия Гудкова, Александра Соловьева. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова, а также Иван Кульнев после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.