В Анапе завели дело против мужчины, разбившего ружьем голову работнице тира

СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Крымского района, напавшего на сотрудницу тира в Анапе и разбившего девушке голову ружьем, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате проведения проверки сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Крымского района. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкции по статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - говорится в сообщении.

Также СМИ писали со слов девушки, что родственники мужчины угрожали ей, чтобы она забрала свое заявление. В полиции РИА Новости сообщили, что такой информацией пока не располагают.