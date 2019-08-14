Представитель Дельфина рассказал о состоянии здоровья музыканта

Ранее в СМИ появилась информация, что музыкант почувствовал себя плохо во время работы в студии звукозаписи.

"Новостные сайты продолжают пестрить заголовками, что во время работы на студии Андрею потребовалась медицинская помощь, поэтому спешим сообщить, что сейчас уже все хорошо, и мы продолжаем работу над новой пластинкой, релиз которой планируем этой осенью", - говорится в сообщении.