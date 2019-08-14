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РИА Новости
Культура

Представитель Дельфина рассказал о состоянии здоровья музыканта

12:28 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкант, поэт Дельфин
Музыкант, поэт Дельфин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыкант, поэт Дельфин . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) чувствует себя хорошо и продолжает работу над новой пластинкой, говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что музыкант почувствовал себя плохо во время работы в студии звукозаписи.
"Новостные сайты продолжают пестрить заголовками, что во время работы на студии Андрею потребовалась медицинская помощь, поэтому спешим сообщить, что сейчас уже все хорошо, и мы продолжаем работу над новой пластинкой, релиз которой планируем этой осенью", - говорится в сообщении.
Музыкант, поэт Дельфин на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
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