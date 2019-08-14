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РИА Новости

Посол США в России рассказал о перспективах сохранения ДСНВ

12:24 14.08.2019 (обновлено: 12:42 14.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия и США как крупнейшие ядерные державы мира должны продолжать диалог, в том числе о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который может быть как продлен, так и заменен принципиально новым соглашением, заявил американский посол в России Джон Хантсман.

"Не думаю, что такие страны, как США и Россия, - а это крупнейшие мировые ядерные державы, - должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире", - заявил Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, осталась ли возможность сохранить СНВ-3 после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Дипломат подчеркнул, что на прекращении действия ДРСМД "контроль над вооружениями не прекращается". "Прекращается действие соглашения, которое, к сожалению, и так не соблюдалось. И мы многократно взаимодействовали с Россией, чтобы исправить ситуацию", - добавил он.
В отношении же СНВ-3, по его словам, ситуация "гораздо лучше", к февралю 2018 года в соответствии с договором обе стороны "успешно уложились в основные лимиты по стратегическому наступательному вооружению и пусковым установкам".
"Сейчас мы должны решить, продлевать этот договор или нет. Принято это решение должно быть в феврале 2021 года, то есть у нас есть еще пять лет... Я не знаю, как именно это будет решено. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мой президент, президент Соединенных Штатов, очень поддерживает соглашение о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, которое продвигает наши интересы и отвечает требованиям времени", - заявил Хантсман.
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Он пояснил, что с того момента, как был заключен договор, ситуация с вооружением в мире сильно изменилась за счет кибервооружений, гиперзвукового оружия, подводных носителей ядерного оружия и торпед с ядерным зарядом, а Китай еще не демонстрировал "стремительного прогресса" в области создания собственного стратегического вооружения.
"Остается множество нерешенных вопросов в плане направления дальнейших переговоров, и мне кажется, что обе стороны понимают, что тут необходима доработка. Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли новый договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Достаточно сказать, что мы сейчас больше об этом говорим", - заявил дипломат, добавив, что эта тема станет центральным компонентом переговоров РФ и США в будущем.
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