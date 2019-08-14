Эксперт оценила решение США об отсрочке новых импортных пошлин

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Решение американских властей об отмене увеличения и отсрочке введения части пошлин на китайские товары может позитивно отразиться на мировой экономике, что повлечет и положительное влияние для России, включая возможную прибавку к темпам роста ВВП, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.
Американский президент Дональд Трамп в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Но во вторник торгпред США сообщил, что страна откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.
13 августа, 20:53Сказано в эфире - Радио Sputnik"Плавная эскалация". Эксперт о решении Трампа по пошлинам на товары из КНРПрезидент США Дональд Трамп заявил, что введение новых пошлин на товары из Китая отложено, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Экономист Евгений Надоршин в эфире радио Sputnik дал свой прогноз развития ситуации.
"Эти новости — позитивный фактор для мировой экономики, потому что рост торгового протекционизма — основная причина ожидаемого снижения темпов ее роста", - прокомментировала Баранова решение о таком смягчении.
"Для России это также положительный фактор, потому что сжатие мировой торговли означает более низкий спрос на традиционные для нее экспортные товары. В случае если эти решения приведут к меньшему падению спроса на российский экспорт, чем ожидалось ранее, рост реального ВВП российской экономики в этом году может быть выше нашего базового прогноза в 0,9%", - добавила эксперт.