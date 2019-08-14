Эксперт оценила решение США об отсрочке новых импортных пошлин

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Решение американских властей об отмене увеличения и отсрочке введения части пошлин на китайские товары может позитивно отразиться на мировой экономике, что повлечет и положительное влияние для России, включая возможную прибавку к темпам роста ВВП, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Но во вторник торгпред США сообщил, что страна откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

"Эти новости — позитивный фактор для мировой экономики, потому что рост торгового протекционизма — основная причина ожидаемого снижения темпов ее роста", - прокомментировала Баранова решение о таком смягчении.