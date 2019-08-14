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РИА Новости

Медведев указал, на какие сферы стоит обратить внимание Роспотребнадзору

12:23 14.08.2019 (обновлено: 13:38 14.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор должен помогать гражданам бороться с хамством в организациях, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителем ведомства Анной Поповой.
Она сообщила главе правительства, что на девяти пилотных территориях сотрудники Роспотребнадзора присутствуют в МФЦ и помогают гражданам вспомнить свои права или оформить претензии.
"Эту работу надо продолжить. Она очень многообразная, подчас сложная, рутинная, но в то же время она абсолютно необходима, даже для того, чтобы правильным образом воспитывать тех, кто такие услуги оказывает. Я имею в виду все организации, которые являются исполнителями услуг, — там тоже хватает и хамства, и очевидных нарушений прав граждан, и просто злоупотреблений самого разного порядка".
Дмитрий Медведев
Попова, в свою очередь, рассказала, что в ведомство ежегодно поступает более миллиона обращений и больше половины связаны с нарушениями в сфере услуг.
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"И если еще четыре-пять лет назад больше 50% это были обращения на нарушения в сфере торговли, то сегодня баланс изменился. Сегодня почти 60% — нарушения прав в сфере услуг. Услуг банковских, услуг финансовых, туристических и так далее", — сообщила руководитель федеральной службы.
Она уточнила, что в сфере торговли граждане больше всего жалуются на качество, а также на цены, которые могут быть разными в торговом зале и на кассе.
В сфере услуг больше всего жалоб связано с жилищно-коммунальным хозяйством, отметила Попова.
Она сообщила также, что в отраслях, где растет количество предлагаемых услуг, таких как транспорт, медицина и образование, растет и количество жалоб.
Медведев отметил, что такие изменения естественны, так как появилось большее разнообразие — финансовые услуги, транспортные, включая каршеринг.
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Анна ПоповаДмитрий МедведевРоспотребнадзорРоссияОбщество
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