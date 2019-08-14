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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО арестованного в Севастополе сербского ресторатора

12:13 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Суд Севастополя не удовлетворил апелляцию на арест сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который задержан для принятия решения о его выдаче Белграду, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Тимофеев.
Известный в Севастополе ресторатор в начале августа был заключен под стражу на 40 дней для принятия решения об экстрадиции в Сербию по обвинению в совершенном в 2002 году убийстве.
"В удовлетворении жалобы адвоката судом было отказано", - сказал Тимофеев.
По словам адвоката, в жалобе было указано, что Карабашевич был арестован без официального запроса, а просьбы о задержании от властей Сербии не поступало. Он будет подавать кассационную жалобу в суд Севастополя и в случае отказа в ее удовлетворении – в Верховный суд РФ.
Вменяемое ресторатору убийство произошло в 2002 году, уже после активных военных действий в Косово, участником которых был Карабашевич, служивший вместе с известными сербскими генералами. С 2007 года Карабашевич жил в Европе, затем переехал на Украину, а с 2014 года занимается ресторанным бизнесом и постоянно проживает в Севастополе, его заведения имеют большую популярность.
Тимофеев ранее сообщил, что решение об экстрадиции принимается Генпрокуратурой РФ по результатам проверки, проведенной прокуратурой Севастополя. Сейчас ресторатор содержится в СИЗО Симферополя.
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СербияСевастопольПроисшествия
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