Суд оставил в СИЗО арестованного в Севастополе сербского ресторатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Суд Севастополя не удовлетворил апелляцию на арест сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который задержан для принятия решения о его выдаче Белграду, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Тимофеев.

Известный в Севастополе ресторатор в начале августа был заключен под стражу на 40 дней для принятия решения об экстрадиции в Сербию по обвинению в совершенном в 2002 году убийстве.

"В удовлетворении жалобы адвоката судом было отказано", - сказал Тимофеев.

По словам адвоката, в жалобе было указано, что Карабашевич был арестован без официального запроса, а просьбы о задержании от властей Сербии не поступало. Он будет подавать кассационную жалобу в суд Севастополя и в случае отказа в ее удовлетворении – в Верховный суд РФ.

Вменяемое ресторатору убийство произошло в 2002 году, уже после активных военных действий в Косово, участником которых был Карабашевич, служивший вместе с известными сербскими генералами. С 2007 года Карабашевич жил в Европе, затем переехал на Украину, а с 2014 года занимается ресторанным бизнесом и постоянно проживает в Севастополе, его заведения имеют большую популярность.