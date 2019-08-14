Ученые назвали продукты, снижающие риск рака у курильщиков

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature

Группа ученых анализировала рацион питания 56 тысяч жителей Дании на протяжении 23 лет. На момент начала исследования их возраст составлял от 52 до 60 лет. За время исследования умерли 14083 участников эксперимента, из них — 4065 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6299 — от онкологических.

Как оказалось, те испытуемые, в чьем рационе постоянно (не менее 500 мг в день) были цитрусовые, черника, яблоки, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты, жили дольше и чувствовали себя лучше.