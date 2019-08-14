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РИА Новости

Ученые назвали продукты, снижающие риск рака у курильщиков

12:14 14.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
Группа ученых анализировала рацион питания 56 тысяч жителей Дании на протяжении 23 лет. На момент начала исследования их возраст составлял от 52 до 60 лет. За время исследования умерли 14083 участников эксперимента, из них — 4065 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6299 — от онкологических.
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Как оказалось, те испытуемые, в чьем рационе постоянно (не менее 500 мг в день) были цитрусовые, черника, яблоки, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты, жили дольше и чувствовали себя лучше.
Интересно, что максимально защитный эффект такие продукты оказали на курильщиков и злоупотребляющих спиртными напитками людей. Однако ученые предупредили, что флавоноиды лишь смягчают, а не нивелируют эффект, который наносят организму табак и алкоголь.
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