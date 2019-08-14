В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Больше 21% младенцев в России рождается без регистрации брака родителей, говорится в тематическом отчете Росстата по итогам 2018 года.

Всего в 2018 году в России родилось 1 604 344 ребенка, из них 340 364 младенца родили незамужние женщины.

Самое большое количество детей, рожденных вне брака, появилось на свет в Туве - 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году, в Чечне - 41,8%, а также на Чукотке - 40,5%. В этих регионах не принято официально регистрировать отношения, достаточно религиозных обрядов.