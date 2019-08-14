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РИА Новости

Более 70% владельцев смартфонов получают спам-звонки, заявили эксперты

12:07 14.08.2019
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© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера
© Depositphotos / terovesalainen
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спамерские звонки ежемесячно получают примерно три из четырех владельцев смартфонов в России (72%), наиболее распространенными являются предложения займов и кредитов, выяснила "Лаборатория Касперского" с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за апрель-июль 2019 года.
"Наиболее распространенные спамерские звонки – с предложениями займов и кредитов. В отдельных регионах (Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях) доля таких звонков достигает больше половины всего телефонного спама, но и в остальных она не опускается ниже одной трети", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
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В нем уточняется, что в топ нежелательных также входят звонки от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. "Наиболее высокая доля коллекторских звонков в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%. Телефонные социологические опросы в целом менее распространены, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый десятый спам-звонок (9%)", - говорится в сообщении.
Эксперты компании также выяснили, что чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу в интервале между 16 и 18 часами.
"Телефонный спам весьма раздражает абонентов, регулярно получающих звонки с незнакомых номеров с нерелевантными предложениями. Мы подсчитали, что с вероятностью 70% звонок человеку с неизвестного номера окажется спамерским. Вот почему сегодня востребованы решения, позволяющие определить, кто звонит, не поднимая трубку: они помогают избежать лишних разговоров, особенно когда вы заняты", — приводятся в сообщении слова старшего системного аналитика "Лаборатории Касперского" Дмитрия Волгина.
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