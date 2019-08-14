Гуляющий по улицам медведь напугал жителей итальянского города

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Крупный бурый медведь вызвал небольшой переполох в итальянском городке Сканно (провинция Аквила), когда появился в самый разгар вечернего отдыха граждан.

Инцидент произошел в понедельник: животное вышло к людям около 22:30 (23:30 мск). Жители и туристы в Сканно быстро пришли в себя после появления непрошеного гостя, который заинтересовался витринами местных магазинов и чуть было не зашел в лавку мороженщика. Чувство любопытства быстро перевесило страх, и люди принялись снимать на смартфоны фото и видео.

Scanno: un orso a passeggio per il centro https://t.co/ElSozHxzUk pic.twitter.com/kxEY5ZsX6h — Italia Sera (@italiaserait) August 13, 2019

В муниципалитете Сканно, находящегося на территории Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе, РИА Новости подтвердили факт появления медведя в центральной части города. При этом представитель коммунальной администрации отметила, что это необычное событие не вызвало озабоченности у большинства местных жителей.

"В нашем национальном парке обитают многие дикие звери, в том числе волки и медведи. Порой они появляются и в окрестностях Сканно, но случаев нападения животных на людей у нас никогда не было", - отметила она.

"Все это произошло на моих глазах. Должна сказать, что люди реагировали на визит медведя - похоже, это была взрослая самка - вполне спокойно. Видимо, в Сканно уже привыкли к соседству с этими серьезными, но красивыми животными", - сказала собеседница агентства.

Летом 2013 года медведь уже появлялся в ночное время на улицах Сканно, и тогда двое перепуганных молодых туристов даже забрались на дерево, чтобы избежать нежелательной встречи с косолапым.