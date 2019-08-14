Эксперт: повторения кризиса из-за ипотечного долга США ждать не стоит

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Повторения кризиса 2008 года из-за нового максимума ипотечного долга в США ждать не стоит, поскольку банки ужесточили требования к своим заемщикам, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Ранее в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис. По данным, опубликованным на сайте учреждения, во втором квартале текущего года этот долг вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона. Этот показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 триллиона долларов, достигнутый в третьем квартале 2008 года.

"Ожидать возвращения кризиса 2008 года не стоит. В настоящее время банки ужесточили требования к заемщикам и их кредитной истории, контролируя качество своего кредитного портфеля", - сказала Комарова агентству.

Она также пояснила, что растущий ипотечный долг США объясняется значительным снижением средних фиксированных процентных ставок как по 30-летним, так и по 15-летним ипотечным кредитам.