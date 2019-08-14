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РИА Новости

Эксперт: повторения кризиса из-за ипотечного долга США ждать не стоит

12:01 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Повторения кризиса 2008 года из-за нового максимума ипотечного долга в США ждать не стоит, поскольку банки ужесточили требования к своим заемщикам, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Ранее в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис. По данным, опубликованным на сайте учреждения, во втором квартале текущего года этот долг вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона. Этот показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 триллиона долларов, достигнутый в третьем квартале 2008 года.
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"Ожидать возвращения кризиса 2008 года не стоит. В настоящее время банки ужесточили требования к заемщикам и их кредитной истории, контролируя качество своего кредитного портфеля", - сказала Комарова агентству.
Она также пояснила, что растущий ипотечный долг США объясняется значительным снижением средних фиксированных процентных ставок как по 30-летним, так и по 15-летним ипотечным кредитам.
"По данным американской государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, по тридцатилетним кредитам ставка упала до значений 2016 года – 3,6%, а по пятнадцатилетним кредитам – до 3,05%. Рекордно низкие ставки объясняются как снижением ставки ФРС, так и сохранением неопределенности в отношении дальнейшего тренда экономического развития США на фоне обострения торговых отношений с Китаем", - заключила эксперт.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная резервная система СШАКитайСШАЭкономика
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