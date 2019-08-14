В СК назвали возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Следователи рассматривают три версии жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, в результате которой пострадали пять человек, сообщает Дальневосточное следственное управления на транспорте СК РФ.

Во вторник вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку на территории природного парка "Налычево" в районе вулкана Дзензур. В результате пострадали пять человек, один из них госпитализирован. Проверку проводят следователи на транспорте, транспортная прокуратура и Росавиация.

"Сегодня стало известно, что люди направлялись в район вулкана с туристической целью. Все являются гражданами Российской Федерации. У вертолета разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. Следствием проверяются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолета", - говорится в сообщении.