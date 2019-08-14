Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) влияние на мировую экономику будет отрицательным, но не таким существенным, как от торговой войны США и Китая, оценила для РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что его страна может выйти из ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп даже назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Разговоры о возможном выходе США из ВТО ведутся уже достаточно давно. В целом, любые торговые барьеры отрицательно сказываются на мировом экономическом росте. Поэтому выход США из организации может отрицательно повлиять на мировую экономику, однако эффект от этого не будет таким же существенным, как от прямого и взаимного повышения пошлин США и Китаем", - сказала Баранова.

"К тому же в случае, если у США получится заключить двусторонние торговые соглашения с другими странами и о снижении пошлин, то влияние на мировую экономику, и, следовательно, на российский экспорт, будет еще меньше", - добавила эксперт.