Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T11:58Z
https://ria.ru/20190814/1557483707.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_0:279:3067:2004_1036x0_80_0_0_5b839d67a785a52f7ff20de608b19581.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО

11:58 14.08.2019
2345
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) влияние на мировую экономику будет отрицательным, но не таким существенным, как от торговой войны США и Китая, оценила для РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что его страна может выйти из ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп даже назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
13 августа, 08:00РИА Новости
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
"Разговоры о возможном выходе США из ВТО ведутся уже достаточно давно. В целом, любые торговые барьеры отрицательно сказываются на мировом экономическом росте. Поэтому выход США из организации может отрицательно повлиять на мировую экономику, однако эффект от этого не будет таким же существенным, как от прямого и взаимного повышения пошлин США и Китаем", - сказала Баранова.
"К тому же в случае, если у США получится заключить двусторонние торговые соглашения с другими странами и о снижении пошлин, то влияние на мировую экономику, и, следовательно, на российский экспорт, будет еще меньше", - добавила эксперт.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:26РИА Новости
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО
Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в первые дни августа, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год. Правда, во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение новых пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред при этом не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.
Торговая война
6 августа, 13:04РИА Новости
Из всех орудий!
453101
Обсудить 0
Дональд ТрампВсемирная торговая организацияКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
РИА
Новости
Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Перми задержали перерезавшего веревку промышленным альпинистам пенсионера
Первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве
Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
Ученые назвали продукты, снижающие риск рака у курильщиков
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Глава Украинской автокефальной церкви митрополит Мефодий (Кудряков)
На Украине реорганизовали неканоническую автокефальную православную церковь
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Фонтан
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
Лента новостейМолния