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РИА Новости

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

11:56 14.08.2019 (обновлено: 12:02 14.08.2019)
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© ГУМВД по Свердловской областиНа месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
© ГУМВД по Свердловской области
На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранним утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль LADA отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, доставлены в больницу.
"Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Елена Родионова, рассмотрев материалы регионального полицейского главка вынесла решение в отношении обвиняемого в ДТП гражданина Васильева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября, то есть на 1 месяц и 22 дня", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе судебного заседания Васильев пытался убедить судью в том, что под стражей он не сможет зарабатывать деньги, чтобы компенсировать причиненный ущерб, тем не менее суд поддержал ходатайство следствия и отправил мужчину под арест.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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