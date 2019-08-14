В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранним утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль LADA отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, доставлены в больницу.

"Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Елена Родионова, рассмотрев материалы регионального полицейского главка вынесла решение в отношении обвиняемого в ДТП гражданина Васильева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября, то есть на 1 месяц и 22 дня", – сказал собеседник агентства.