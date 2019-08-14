Площадь лесных пожаров в Иркутской области уменьшилась на 10 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров за сутки сократилась в Иркутской области на 10 тысяч гектаров, составив 765 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

За минувшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области удалось ликвидировать 13 пожаров площадью более 28 тысяч гектаров. Локализованными к утру 14 августа оставались 11 очагов общей площадью 15 тысяч гектаров.

"Действующим остается 31 возгорание на площади 74 082 гектара. В зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 629 гектаров", - говорится в сообщении.

Днем ранее в регионе леса горели на площади 775 тысяч гектаров, таким образом, занятая огнем территория сократилась на 10 тысяч гектаров.