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РИА Новости
Культура

Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки"

12:28 14.08.2019 (обновлено: 12:35 14.08.2019)
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© AP Photo / Disney 1989/Charles Sykes/Invision/APДиснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Disney 1989/Charles Sykes/Invision/AP
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки", сообщает The Hollywood Reporter.
Представители актера рассказали изданию, что он больше не ведет переговоры о том, чтобы сыграть Эрика в проекте Disneу, которым руководит режиссер Роб Маршалл.
На киностудии пока не прокомментировали эту информацию. Также неизвестно, кто теперь сыграет возлюбленного Ариэль.
В ремейке мультфильма 1989 года на главную роль утвердили темнокожую певицу Холли Бейли.
Сообщалось, что Хавьер Бардем может сыграть царя морей, отца русалочки – Тритона.
Выход фильма запланирован на 2020-2021 год.
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18 июля, 10:49Культура
Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации "Русалочки"
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КультураГарри СтайлсХолли БейлиКино и сериалыНовости культурыХавьер БардемThe Walt Disney Company
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