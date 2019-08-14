МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки", Британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки", сообщает The Hollywood Reporter.

Представители актера рассказали изданию, что он больше не ведет переговоры о том, чтобы сыграть Эрика в проекте Disneу, которым руководит режиссер Роб Маршалл.

На киностудии пока не прокомментировали эту информацию. Также неизвестно, кто теперь сыграет возлюбленного Ариэль.

В ремейке мультфильма 1989 года на главную роль утвердили темнокожую певицу Холли Бейли.

Сообщалось, что Хавьер Бардем может сыграть царя морей, отца русалочки – Тритона.