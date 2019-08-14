Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T11:47Z
https://ria.ru/20190814/1557483291.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155748/31/1557483123_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_a15fd411e351b53c3e3a84a3230ca4b3.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к таинству крещения

11:47 14.08.2019
477
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвидетельство о совершении таинства крещения
Свидетельство о совершении таинства крещения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили вступить в ряды православных самостоятельно. 12% ответили, что они не крещеные, при этом 19% из них хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%).
Участник духовно-просветительской, благотворительной миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области
Вчера, 11:00Религия и мировоззрение
Можно ли крестить ребенка насильно?
Отмечается, что в целом россияне придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения (75%), особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей возраста 60+ (82%). Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).
Результаты опроса показали, что большинство граждан, которые не проходили обряд крещения, не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).
Крещение закончилось заявлением в полицию
12 августа, 03:46Религия и мировоззрение
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Относительно оптимального периода для приобщения к православной вере, по данным ВЦИОМ, большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%), при этом треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
1122012
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеВЦИОМРусская православная церковьРоссияОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Мама с ребенком
В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака
Медовые соты
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
Лента новостейМолния