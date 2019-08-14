ВЦИОМ выяснил отношение россиян к таинству крещения

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Большинство россиян (75%) считают, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

По данным исследования, абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили вступить в ряды православных самостоятельно. 12% ответили, что они не крещеные, при этом 19% из них хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%).

Отмечается, что в целом россияне придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения (75%), особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей возраста 60+ (82%). Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).

Результаты опроса показали, что большинство граждан, которые не проходили обряд крещения, не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).

Относительно оптимального периода для приобщения к православной вере, по данным ВЦИОМ, большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%), при этом треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%).