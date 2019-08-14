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РИА Новости

В Белоруссии выразили обеспокоенность наступательным характером учений НАТО

11:45 14.08.2019 (обновлено: 12:13 14.08.2019)
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© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море. Архивное фото
МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО с проработкой вариантов силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, заявил в среду начальник Генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев.
"Анализ и содержание наиболее крупных из них (учений - ред.), таких как "Анаконда-2018" и Dragon-2019, свидетельствуют о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве... При этом в направленности их основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. Вот это уже нас не может нас не беспокоить", - заявил Белоконев журналистам.
По его словам, в ходе подобных мероприятий с участием наднационального контингента объединенных вооруженных сил НАТО решаются вопросы применения войск в непосредственной близости от границ Союзного государства Белоруссии и РФ. "А содержание некоторых решаемых на них задач - проведение именно наступательных действий", - сказал Белоконев.
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Эксперт прокомментировал сближение истребителя НАТО с самолетом ШойгуВ НАТО объяснили приближение истребителя альянса к самолету Минобороны России необходимостью его идентификации. Такой борт – это не шутки, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.
Первый замглавы Минобороны республики отметил, что это, в частности, существенное наращивание группировок, проведение рекогнисцировок маршрутов движения войск в места их боевого предназначения, форсирование водных преград, высадка десанта, захват объектов, отселение местного населения на направлении предстоящих действий и многое другое.
"Однако Республика Беларусь ни о какой угрозе Запада не заявляет и обвинений в агрессивности намерений не выдвигает, как это было в наш адрес перед учением в 2017 году", - заметил Белоконев.
Он также обратил внимание, что предстоящие белорусско-российские учения "Щит Союза – 2019" являются завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран и носит плановый характер.
Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Белоруссии. В этот раз учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября, в них будет задействовано до 950 единиц боевой техники. Ранее командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что в совместных учениях "Щит Союза-2019" примут участие около 12 тысяч военных - до 8 тысяч от России и свыше 4 тысяч от Белоруссии.
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