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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

11:44 14.08.2019
114259
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.

Позиция министерств

В Минпромторге считают, что вывод машин из эксплуатации должен проходить с помощью ”мер экономического, технического и организационного регулирования”. Кроме того, водителей надо стимулировать покупать новые экологически чистые машины.
Отмечается, что некоторые предложения для решения экологических проблем уже реализованы, например, на нормативном уровне возможно ограничить движение транспортных средств в зависимости от экологического класса.
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Мнение автопроизводителей

Ранее об этой инициативе депутатов сообщил “Коммерсант”. По данным издания, автопроизводители поддержали предложение депутатов.
Так, представитель "КамАЗ" Олег Афанасьев заявил, что эта мера позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах. По его словам, сегодня более половины парка грузовиков старше десяти лет.
В свою очередь, в российском подразделении Nissan заявили, что этот вопрос необходимо детально обсуждать, но ограничения на эксплуатацию автомобилей, достигших предельного срока использования, поддерживают.
По словам PR-директора компании Романа Скольского, такая практика является международной и направлена, в первую очередь, на повышение безопасности транспортных средств и улучшение экологии.
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Критика проекта

В свою очередь, автоэксперты считают инициативу неоправданной и несвоевременной, поскольку состояние авто зависит не только от его возраста.
Как отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, все автовладельцы по-разному ухаживают за машиной: кто-то содержит ее в исключительно исправном состоянии, а другой относится небрежно и безответственно, и она у него уже "убитая" на второй-третий год.
Он предположил, что таким образом власти пытаются стимулировать продажу новых машины, оживить рынок, или даже стимулировать рост продаж отечественных автомобилей, но метод реализации, по мнению Травина, "уже очень какой-то топорный".
Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел напомнил о том, что много россиян находятся за чертой бедности и им приходится не просто пользоваться старыми машинами, но даже самим собирать "конструкторы", "чтобы передвигаться, чтобы элементарно подъехать к какой-то автолавке и купить хлеб или продукты какие-то насущные".
"Давайте сначала уровень жизни поднимем, а потом будем такие вот проекты продвигать... Я думаю, что, если бы мы были передовой развивающейся европейской страной, мы бы могли себе такое позволить", - сказал он РИА Новости.
Предложение раскритиковали и депутаты из комитета по транспорту.
По их мнению, старые автомобили, как правило, используют, малообеспеченные граждане, запрещать их эксплуатацию в нынешних экономических условиях недопустимо.
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Первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов заявил РИА Новости, что многие владельцы старых авто используют его для поездок на дачи, либо работают на них в малых населённых пунктах, причём зачастую это может являться единственным источником заработка.
Член думского комитета по транспорту Дмитрий Ионин также отметил, что в малых населённых пунктах у людей "дедовская копейка" зачастую - единственное транспортное средство.
"Не с того конца к решению проблемы подошли. Надо делать новые автомобили более доступными для людей, а коллеги, к сожалению, опять решили идти путём запретов и ограничений, которых в последнее время плодится чересчур много", - сказал он РИА Новости.
Подобные инициативы в России появлялись и раньше, но законами они так и не стали. Единственное исключение — запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет: эта норма вступит в силу в 2020 году.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову подумать об отмене транспортного налога на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.
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Обсудить 157
Министерство транспорта РФГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФКамАЗ (завод)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Почитаешь критиков законопроекта и теплится надежда, что есть ещё адекватные люди, способные препятствовать распространению бреда на законодательном уровне... осталось решить проблему с генераторами бредовых идей
14 августа, 12:18
zztproc
41241108
Как же далеки эти деятели от жизни народной!
14 августа, 12:14
maiyashat
39561328
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