Морозов прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. США действительно могут решиться на выход из ВТО, давно выбрав путь торговых войн, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"США в международной торговле давно сделали выбор в сторону торговых войн и боев без правил. Они проводят откровенно протекционистскую торговую политику, которая не вписывается в правила ВТО", - отметил политик.

Сенатор считает, что это особенно видно на примере торговой войны с Китаем и торговых ограничений, которыми США грозят Европе и Канаде.

"ВТО - это пусть и слабая, но все же "смирительная рубашка" на пути американского торгового экспансионизма. Видимо, хотят избавиться и от неё. Или попугать выходом, чтобы партнёры стали более сговорчивыми", - полагает Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. Он сказал, что выход из ВТО может произойти, "если это потребуется". Президент также считает, что правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.