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РИА Новости

Морозов прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

11:40 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. США действительно могут решиться на выход из ВТО, давно выбрав путь торговых войн, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"США в международной торговле давно сделали выбор в сторону торговых войн и боев без правил. Они проводят откровенно протекционистскую торговую политику, которая не вписывается в правила ВТО", - отметил политик.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:26РИА Новости
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО
Сенатор считает, что это особенно видно на примере торговой войны с Китаем и торговых ограничений, которыми США грозят Европе и Канаде.
"ВТО - это пусть и слабая, но все же "смирительная рубашка" на пути американского торгового экспансионизма. Видимо, хотят избавиться и от неё. Или попугать выходом, чтобы партнёры стали более сговорчивыми", - полагает Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. Он сказал, что выход из ВТО может произойти, "если это потребуется". Президент также считает, что правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.
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Дональд ТрампОлег МорозовВсемирная торговая организацияРоссияЭкономика
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