Иран готов дать странам ядерной сделки еще 60 дней на выполнение требований

Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018

ТЕГЕРАН, 14 авг – РИА Новости. Тегеран готов предоставить странам ядерной сделки еще 60 дней на выполнение соглашения по атому, если Иран инициирует третий этап сокращения ядерных обязательств, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Если по истечению 60 дней второго этапа мы не достигнем результата, то обязательно начнем третий и после него еще раз предоставим 60 дней для того, чтобы найти рациональный, правильный и сбалансированный путь решения (проблемы)", - сказал Роухани на заседании правительства в среду.

По его словам, Иран остается привержен ядерной сделке и открыт к диалогу, именно по этой причине он не вышел из соглашения.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).