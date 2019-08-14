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РИА Новости

Иран готов дать странам ядерной сделки еще 60 дней на выполнение требований

11:39 14.08.2019 (обновлено: 11:57 14.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 14 авг – РИА Новости. Тегеран готов предоставить странам ядерной сделки еще 60 дней на выполнение соглашения по атому, если Иран инициирует третий этап сокращения ядерных обязательств, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Если по истечению 60 дней второго этапа мы не достигнем результата, то обязательно начнем третий и после него еще раз предоставим 60 дней для того, чтобы найти рациональный, правильный и сбалансированный путь решения (проблемы)", - сказал Роухани на заседании правительства в среду.
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По его словам, Иран остается привержен ядерной сделке и открыт к диалогу, именно по этой причине он не вышел из соглашения.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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