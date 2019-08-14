Вышел трейлер романтической комедии "Последнее рождество" с Эмилией Кларк

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сыграла главную роль в романтической комедии "Последнее рождество". Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures.
Кейт (Кларк) живет в Лондоне, работает "эльфом" в магазине с новогодними сувенирами под руководством строгого босса (Мишель Йео). Она все время попадает в нелепые ситуации. И вот однажды встречает Тома (Генри Голдинг). Он кажется ей слишком идеальным.
Режиссер картины – Пол Фиг. Сценарист – Эмма Томпсон, которая также сыграла маму Кейт.
В российский прокат фильм выйдет пятого декабря 2019 года.