Вышел трейлер романтической комедии "Последнее рождество" с Эмилией Кларк

Кейт (Кларк) живет в Лондоне, работает "эльфом" в магазине с новогодними сувенирами под руководством строгого босса (Мишель Йео). Она все время попадает в нелепые ситуации. И вот однажды встречает Тома (Генри Голдинг). Он кажется ей слишком идеальным.