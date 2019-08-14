Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T11:54Z
https://ria.ru/20190814/1557483012.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155748/27/1557482784_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_fff62cc671b6c8c103917a1c17ac840e.jpg
РИА Новости
Культура

Вышел трейлер романтической комедии "Последнее рождество" с Эмилией Кларк

11:54 14.08.2019
173
© Фото : Universal Pictures 2019Эмилия Кларк в фильме "Прошлое рождество"
Эмилия Кларк в фильме Прошлое рождество
© Фото : Universal Pictures 2019
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сыграла главную роль в романтической комедии "Последнее рождество". Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures.
Кейт (Кларк) живет в Лондоне, работает "эльфом" в магазине с новогодними сувенирами под руководством строгого босса (Мишель Йео). Она все время попадает в нелепые ситуации. И вот однажды встречает Тома (Генри Голдинг). Он кажется ей слишком идеальным.
Режиссер картины – Пол Фиг. Сценарист – Эмма Томпсон, которая также сыграла маму Кейт.
В российский прокат фильм выйдет пятого декабря 2019 года.
Кадр из фильма Маленькие женщины
Вчера, 06:15Культура
Появился трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип
010000
КультураЭмма ТомпсонКино и сериалыНовости культурыЭмилия КларкЛондон
Рекомендуем
Кадр из фильма Маленькие женщины
Появился трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип
РИА
Новости
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки"
Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден
Григор Клиган из "Игры престолов" исполнил странную просьбу Эда Ширана
Актер Джимон Хонсу на премьере Аквамена в Лос-Анджелесе
Волшебник из "Шазама!" сыграет в продолжении "Тихого места" с Эмили Блант
Лента
новостей
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
Три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана продадут на Christie’s
Кадр из сериала Клан Сопрано
Сын Гандольфини сказал, что не смотрел "Клан Сопрано" до роли в приквеле
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Стало известно, за какой фильм стыдно Леонардо Ди Каприо
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
Вышла первая афиша "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес
Алмазбек Атамбаев
Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам
Певец Леонид Агутин
Леонид Агутин в Сети подробнее рассказал о своем "испанском" альбоме
Звонок с неизвестного номера
Более 70% владельцев смартфонов получают спам-звонки, заявили эксперты
Актриса и певица Наталья Орейро
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне"
Кадр из сериала Молодой Папа
Хей, Джуд, не грусти. Какие сериалы продолжать смотреть в новом сезоне
Певица Леди Гага на Венецианском кинофестивале
Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях
Американская певица Билли Айлиш на фестивале Гластонбери
Билли Айлиш перевоплотилась в черного ангела в новом клипе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния