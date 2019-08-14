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РИА Новости

МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"

11:38 14.08.2019 (обновлено: 13:39 14.08.2019)
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© REUTERS / Eloisa LopezПолиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
© REUTERS / Eloisa Lopez
Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны.
Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие.

"Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая", — говорится в письменном комментарии ведомства, полученном РИА Новости.

Ранее официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин назвала избиение двух жителей континентальной части страны в аэропорту "почти что террористическим актом".
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
12 августа, 14:16РИА Новости
Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге
Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.
Два последних дня протестующие блокируют работу аэропорта Гонконга, отменены все вылеты. Между разгневанными пассажирами и протестующими уже вспыхивают конфликты.
Полиция задержала пять человек за хранение оружия и нападение на сотрудников полиции после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Вчера, 02:03РИА Новости
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
201511110
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Протесты в ГонконгеМИД КНРПекинГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
И наших неваляшек пусть прихватят с собой
14 августа, 12:15
Максим Исаев
2920003
На границу США с Мексикой вытурить. Пусть там митингуют.
14 августа, 12:06
vvab6
2610003
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