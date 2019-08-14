МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны.

твиттере , что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие. Ранее Дональд Трамп написал в, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие.

"Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая", — говорится в письменном комментарии ведомства, полученном РИА Новости.

Ранее официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин назвала избиение двух жителей континентальной части страны в аэропорту "почти что террористическим актом".

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.

Два последних дня протестующие блокируют работу аэропорта Гонконга, отменены все вылеты. Между разгневанными пассажирами и протестующими уже вспыхивают конфликты.