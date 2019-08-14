В Чили четыре человека погибли при обрушении жилого дома

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и двое детей пострадали в результате обрушения жилого дома в Чили, сообщает портал По меньшей мере четыре человека погибли и двое детей пострадали в результате обрушения жилого дома в Чили, сообщает портал Tercera

Инцидент произошел в городе Вальпараисо. Сообщение об обрушении строения поступило в экстренные службы во вторник вечером.

Valparaíso: Al menos cuatro fallecidos y dos menores de edad rescatados heridos deja derrumbe de una casa en las calles Huito y Aldunate, a metros del ascensor Espíritu Santo, en la falda del cerro Bellavista. pic.twitter.com/m2xIbcBVaW — Agenda de Prensa - Agencia Informativa (@ADPrensa) August 14, 2019

Сообщается, что на месте обрушения ведется операция по поиску людей, которые могут находиться под обломками. Спасатели задействовали поисковых собак.

Губернатор области Вальпараисо Мария де лос Анхелес де ла Пас подтвердила, что "с точностью можно говорить как минимум о четырех погибших". Представитель региона Хорхе Мартинес назвал "трагичным" сообщение об обрушении.

"Были спасены две детей, они находятся в больнице с травами, которые, к счастью, не угрожают их жизни. Точное количество погибших еще выяснятся, так как завалы все еще расчищаются", - заявил он.