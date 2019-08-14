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РИА Новости

Солдат НАТО на памятнике в Приамурье заменят к 20 августа

11:25 14.08.2019
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© Валерий ВетелкинПамятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
© Валерий Ветелкин
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Новое панно на памятник погибшим в Великой Отечественной войне, где ранее изобразили солдат НАТО, установят в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья к 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"К 20 августа будут закончены ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены появлением на обновленном памятнике в центре поселка изображений солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка). Прокуратура Приамурья начала проверку, во вторник панно демонтировали с памятника.
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистким танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".
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НАТОТындинский районБлаговещенскОбщество
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