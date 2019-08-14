Солдат НАТО на памятнике в Приамурье заменят к 20 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Новое панно на памятник погибшим в Великой Отечественной войне, где ранее изобразили солдат НАТО, установят в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья к 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

"К 20 августа будут закончены ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены появлением на обновленном памятнике в центре поселка изображений солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка). Прокуратура Приамурья начала проверку, во вторник панно демонтировали с памятника.