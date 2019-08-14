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РИА Новости

Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе

11:25 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 авг – РИА Новости. Заявления о намерении создать коалицию США в Персидском и Оманском заливах носят мнимый характер, вряд ли будут реализованы, считает президент Ирана Хасан Роухани.
"Нет сомнений, что если даже какая-то часть из заявлений (о создании коалиции – ред.) будет реализована, это не поспособствует безопасности региона", - сказал Роухани на заседании правительства в среду, в то же время отметив, что заявления делаются для виду и непрактичны.
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По словам президента Ирана, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте, страны Персидского залива сами могут обеспечить безопасность региона и не нуждаются в присутствии иностранных сил.
Роухани также отметил, что США, как и другие силы, хотя расколоть регион и финансово "опустошить" региональные страны.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.
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Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Кроме того, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля.
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Персидский заливХасан РоуханиНАТОИранСШАВ мире
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