Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 14 авг – РИА Новости. Заявления о намерении создать коалицию США в Персидском и Оманском заливах носят мнимый характер, вряд ли будут реализованы, считает президент Ирана Хасан Роухани.

"Нет сомнений, что если даже какая-то часть из заявлений (о создании коалиции – ред.) будет реализована, это не поспособствует безопасности региона", - сказал Роухани на заседании правительства в среду, в то же время отметив, что заявления делаются для виду и непрактичны.

По словам президента Ирана, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте, страны Персидского залива сами могут обеспечить безопасность региона и не нуждаются в присутствии иностранных сил.

Роухани также отметил, что США, как и другие силы, хотя расколоть регион и финансово "опустошить" региональные страны.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.