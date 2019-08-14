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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия освободила две деревни и высоту в Идлибе, сообщили СМИ

11:23 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 14 авг – РИА Новости. Сирийская армия продолжает приближение к ключевому городу в Идлибе Хан-Шейхуну, освободив в среду две деревни и высоту на пути к нему, передает радиостанция Sham FM.
"Правительственная армия после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками в регионе установила контроль над деревнями Кафр-Айн и Аас, а также холмом Телль-Аас на юге провинции Идлиб к востоку от города аль-Хубайт", - передает радио со ссылкой на своего корреспондента.
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Аль-Хубайт был освобожден армией от отрядов "Джебхат ан-Нусры"* в воскресенье.
Таким образом, сирийская армия с запада и востока окружает Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо. Сейчас жители двух городов пользуются объездными дорогами в пустыне, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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