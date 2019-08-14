В Приамурье сменили дизайнеров, реставрирующих памятник погибшим солдатам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Руководитель компании-подрядчика, реставрирующей памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, Евгений Мищенко сообщил РИА Новости, что сменил дизайнеров, изобразивших на панно солдат НАТО.

Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены, по его словам, на обновленном памятнике в центре поселка изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка). Прокуратура Приамурья начала проверку после публикации в СМИ, во вторник панно демонтировали с памятника.

"У других дизайнеров будем заказывать (эскизы)", - сказал Мищенко РИА Новости.

В среду исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова рассказала РИА Новости, что после скандала с изображением солдат НАТО на обновленном памятнике, возможно, не будет изображения военных. По ее словам, новый вариант оформления будут утверждать местные депутаты, также, возможно, привлекут общественников.