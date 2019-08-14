В комитете Госдумы по транспорту раскритиковали идею запрета старых машин

"Если машины старые, то претензии к ним могут быть две: одна есть во всем мире — это экология, а второе — их исправность. Но исправность не зависит от количества лет этой машины. <...> У нас в регионах очень много машин старых. Там нет в населенных пунктах ни медпунктов, ни магазинов, ни аптек иногда. Вот мы их лишим, и что дальше? <...> Я понимаю промышленников, если бы это выставило Министерство промышленности, но депутат, который защищает народ?" — сказал РИА Новости первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов.