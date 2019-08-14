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РИА Новости

В комитете Госдумы по транспорту раскритиковали идею запрета старых машин

11:19 14.08.2019 (обновлено: 14:55 14.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест"
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. С учетом экономических реалий запрещать россиянам ездить на старых автомобилях недопустимо, считают члены комитета Госдумы по транспорту.

"Если машины старые, то претензии к ним могут быть две: одна есть во всем мире — это экология, а второе — их исправность. Но исправность не зависит от количества лет этой машины. <...> У нас в регионах очень много машин старых. Там нет в населенных пунктах ни медпунктов, ни магазинов, ни аптек иногда. Вот мы их лишим, и что дальше? <...> Я понимаю промышленников, если бы это выставило Министерство промышленности, но депутат, который защищает народ?" — сказал РИА Новости первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов.

Опрошенные РИА Новости депутаты раскритиковали идею зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") ввести запрет на старые машины.
Ефимов подчеркнул, что многие владельцы старых авто используют их для поездок на дачи либо работают на них, причем зачастую это единственный источник заработка.
Эмблема Nissan
Вчера, 09:36РИА Новости
Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
Член думского комитета по транспорту Дмитрий Ионин также отметил, что нынешнее состояние экономики не позволяет ввести такой запрет.

"В малых населенных пунктах у людей "дедовская копейка" зачастую единственное транспортное средство. Не с того конца к решению проблемы подошли. Надо делать новые автомобили более доступными для людей, а коллеги, к сожалению, опять решили идти путем запретов и ограничений, которых в последнее время плодится чересчур много", — отметил он.

Ранее в пресс-службе Минтранса РИА Новости сообщили, что ведомство получило и изучает предложение Госдумы о запрете автомобилей, "достигших предельного срока эксплуатации". При этом о каких именно машинах идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, в документе не уточнялось.
Берегись автомобиля
Вчера, 14:54РИА Новости
Берегись автомобиля
По мнению авторов инициативы, старые автомобили должны выводиться из обихода с помощью "мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава".
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Вчера, 09:00РИА Новости
"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
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Виталий ЕфимовГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пускай эти доморощенные борцы сначала сядут на зарплату 6000 р. , лишатся всех привилегий (коттеджей,вилл,яхт и т.п.)Грубо говоря останутся с голым задом , а потом вынесут на обсуждение свои бредовые идеи.
14 августа, 11:51
Владимир Дегтерев
6810005
А чтобы повысить уровень жизни людей- такого предложения не поступало? Большинство получают 12-15 тыс. в месяц, и как тут каждые 5 лет покупать новый автомобиль?
14 августа, 11:43
San San
5900007
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